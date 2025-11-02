Пианистът Марио Бобоцов изнесе концерт в Монтана, съчетан с представяне на акварели от художника Румен Статков

Концерт на пианиста Марио Бобоцов се състоя в Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана. Събитието беше реализирано като съвместен проект с художника Румен Статков, който представи акварелни рисунки, вдъхновени от изпълнените по време на концерта произведения.

Марио Бобоцов изпълни „Патетична соната“ от Лудвиг ван Бетовен, „Фуга“ от Цезар Франк, както и две пиеси на Панчо Владигеров – „Приказка“ и „Балкански танци“.

Талантливият пианист е възпитаник на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София. След това завършва бакалавърска степен по пиано с пълна стипендия в Кралската консерватория в Бирмингам, Англия, където в момента продължава обучението си в магистърска програма, също с пълна стипендия.

Бобоцов е лауреат на Фондация „Йордан Камджалов“ и на редица международни конкурси, осемкратен носител на Мемориална стипендия „Лидия Кутева“. Той активно концертира както в България, така и в чужбина.

Концертът беше осъществен с подкрепата на Национален фонд „Култура“ по програма „Разпространение 2024“ и е част от проекта „Музикални зографи“ – фестивал, който обединява музика, визуални изкуства, кино и литература в общо пространство, където публиката не просто слуша или гледа, а преживява многопластовото въздействие на изкуството.