Рок група Tornado ще изнесе концерт в градинката пред Народно читалище „Добри Войников – 1856“ в Шумен на 27 септември

Рок група Tornado ще изнесе концерт в Шумен на 27 септември в градинката пред Народно читалище „Добри Войников – 1856“, съобщи Роза Енчева от библиотеката към шуменското читалище.

Музикантите гостуват в Шумен по покана на Народно читалище „Добри Войников – 1856“ за участие в съпътстващата програма на Международния фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“.

Никола Здравков (вокали), Божидар Петров (китара), Иван Йорданов (китара, вокали), Георги Георгиев (бас китара, вокали) и Алекс Лазаров (ударни, вокали) от група Tornado ще зарадват своите почитатели с любими песни от авторския си албум, както и с компилация от кавъри на известни рок, метъл и прогресив изпълнители. Групите M.A.R.G.O. и OUT OF TUNE ще подгряват шоуто и обещават незабравими емоции за феновете на рока, допълни Енчева.

Над 20 са подадените заявки за участие в 12-ото издание на Международния фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“, който ще се състои в Шумен на 27 и 28 септември. Единадесет от тях са от чужбина. Крайният срок за изпращане на заявленията на желаещи да се включат в конкурсната програма е до 25 септември.

Даниела Иванова от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ беше отличена през 2024 г. за най-добро изпълнение на българска песен в 11-ото издание на Международния фестивал на популярната песен "Есенни шуменски вечери". Журито на песенния фестивал бяха Хайгашод Агасян, Ралица Тонева и Диана Колева.