Столичната галерия „Астри" ще открие новия си сезон с живопис на Васил Николаев Василев. Откриването на изложбата ще бъде на 25 септември, съобщават организаторите.

Те припомнят, че преди три години за първи път показват самостоятелна изложба на Васил Николаев Василев.

От екипа на галерията посочват, че експозицията може да бъде разгледана до 17 октомври, като изложбата представя 12 картини на художника, селекционирани измежду най-новите му платна и такива, участвали в престижни форуми като фестивала „Август в изкуството“ – основан през 2000 г. и куриран от историка на изкуството Румен Серафимов.

Васил Василев е роден през 1957 г. в село Змейно. Завършва специалност "Живопис" във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" през 1982. Работи главно живопис, но също така графика и скулптура. От 2001 е Член е на Международния фонд на московските художници. Самостоятелните му изяви датират от 1984 с изложби в България, Хайделберг, Москва, Холандия. Има многобройни участия в колективни изложби в Европа, Канада, Маастрихт, Любляна и Битоля. Над десет са участията му в Международното биенале на графиката във Варна. Негови творбите са притежание на Националната художествена галерия – София, Градската галерия – Варна, Градската галерия – Бургас, Пушкинския музей в Москва, както и на частни частни колекции в България, Русия, САЩ, Испания, Норвегия, Италия, Холандия, Швейцария, Франция. Живее и работи във Варна.

/ЕМС/