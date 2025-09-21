Триста фенове на Шалке нападнаха запалянковци на Борусия Дортмунд и Кьолн

Полицията в Дортмунд съобщи, че стотици фенове на Шалке са нападнали привърженици на местния клуб Борусия и малка група запалянковци на Кьолн в горист район край една от гарите в града.

По данни на органите на реда феновете на Шалке са се прибирали в Гелзенкирхен с влак от Магдебург, където техните любимци гостуваха в събота. По време на пътуването обаче някой е дръпнал аварийната спирачка във влака, което е наложило спирането му. Малко след тръгването му резервната спирачка отново е била активирана, като този път това е станало при гара Шарнхорст. Тогава голяма група от запалянковци на Шалке е напуснала влака и се е отправила към спортна площадка наблизо, на която е имало около 90 привърженици на Борусия Дортмунд и още петима на Кьолн.

Феновете на Шалке, които са били около 300 на брой, са атакували и се е стигнало до физически сблъсъци. Пристигналата полиция на място е иззела различни хладни оръжия, маски, назъбници и ръкавици.

Срещу феновете на Шалке са повдигнати обвинения и за нарушаване на железопътния трафик, като заради двете спирания влакът от Магдебург се е забавил със 75 минути.