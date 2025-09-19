Подробно търсене

Националната художествена академия открива новата учебна година с празничен водосвет и международна изложба

Плакатът на събитието. Снимка: НХА
София,  
19.09.2025 20:20
 (БТА)

Националната художествена академия (НХА) в София ще открие 129-ата учебна година на 25 септември. Тържеството ще започне в 16:00 ч. във Факултета за приложни изкуства и дизайн на Академията с празничен водосвет, слово на ректора проф. Георги Янков и връчване на студентските книжки на първокурсниците, съобщават от екипа.

От 18:00 ч. празничната програма ще продължи в галерия „Академия“ с откриването на изложбата „Творчески срещи“. В нея участват преподаватели от Националната художествена академия, Академията за изящни изкуства в Лодз и Академията за изящни изкуства в Гданск.

