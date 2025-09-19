„Европа и светът“ отбеляза 10-годишнината си

Фондация „Европа и светът“ отбелязва 10-годишнината на своя уебсайт www.evropaworld.eu в столичната галерия „Мисията“. Тържеството на 18 септември бе организирано със съдействието на Държавния културен институт към министъра на външните работи, информират домакините на събитието.

Във встъпителните си думи директорът на Държавния културен институт – Снежана Йовева-Димитрова, изтъкна успешната съвместната работа с „Европа и светът“ – три съвместни събития до този момент, като сътрудничеството ще продължава и в бъдеще. Председателят на фондацията – поетесата и дългогодишна журналистка Гергина Дворецка, припомни, че дейността й е насочена към популяризирането на постиженията на литературата, изкуството, културата, образованието и науката, както и връзката им с бизнеса. Тя подчерта, че за изминалите години в информационния сайт на фондацията са публикувани стотици статии за културни събития.

В приветствието си почетният гост Закия Ел Мидауи, посланик на Мароко у нас, доайен на дипломатическия корпус у нас и председател на групата на франкофонските посланици, оцени високо дейността на „Европа и светът“, с която ежедневно укрепва връзките между България, Европа и останалия свят, включително и с посолството на Мароко – чрез културата.

По време на празненството бяха прочетени откъси от книги, издадени от „Европа и светът“. Поетът Георги Славчев рецитира три стихотворения, вдъхновени от картини на Майстора, от стихосбирката си „Урала, Майсторе“. Гергина Дворецка прочете две свои стихотворения от своята стихосбирка „Лирични сезони. Стихове от младостта до днес“, а Владимир Дворецки - стихотворение, посветено на София, от мемоарната книга „Назад-напред“ на новозеландския поет Кевин Айърланд (1933-2023), която чийто превод на български също бе издаден от „Европа и светът“.

Младият композитор Марио Йоцов, представен в рубриката „Таланти“ на сайта Еvropaworld.eu, изсвири своята композиция „Блян“ и две ръченици от Андрей Стоянов, както и танго от Исак Албенис.

„Европа и светът“ раздаде награди за партньорство – на преводачката Здравка Михайлова, дипломат, журналист, литературен преводач от гръцки и английски, активен автор на сайта, Държавният културен институт към министъра на външните работи с директор Снежана Йовева-Димитрова, Международните офиси на община Виена в София с ръководител Ирина Симова и екип Храбра Маринова и Ясен Панов, Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България с председател Вяра Любенова, фондация „Прочети София“ със собственик и управител Тодора Радева, Сдружението на испаноговорещите журналисти в България с председател журналиста Георги Митов, водещ в радио Classic FM и в bTV Radio.

С „Посланик, изграждащ мостове“, най-високото отличие на „Европа и светът“, бе удостоена Закия Ел Мидауи, за дългогодишното й сътрудничество с фондацията, както и в знак уважение към нейния цялостен принос в комуникацията и партньорството между различните култури. Тя получи като подарък и керамично пано с изображение на жена в българска народна носия. Посланичката припомни, че самата тя е обличала българска носия, когато е гостувала в село Момчиловци. Сподели, че ще напише книга за България.

