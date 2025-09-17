Националният природонаучен музей организира среща на музейните педагози у нас

Националният природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ–БАН) организира среща на музейните педагози у нас, съобщават от екипа. Втората национална среща на музейните педагози, която започва днес и продължава до 18 септември в Асеновград, е по инициатива на директора на НПМ-БАН проф. Павел Стоев.

Форумът, посветен на „STEAM подходи в музейната педагогика – синтез на изкуство и наука“, ще се проведе във филиала на НПМ–БАН в града – Палеонтологичния музей „Димитър Ковачев“. Заявка за участие са направили 38 специалисти от 19 музея в страната, отбелязват организаторите.

Програмата включва три дискусионни панела - „Иновации в музейното образование – креативност, проектно-базирано обучение и работа с различни аудитории“, „Технологии и музеи – музейното образование в ерата на дигитализацията“ и „Музеят като общностен център – устойчивост и бъдеще на музейното образование“.

По думите на екипа целта на срещата е изграждането на Национална мрежа на музейните педагози – неформална общност на специалисти, работещи в музеите и ангажирани с образователни дейности. Чрез нея ще се насърчава сътрудничеството и обменът на добри практики, както и повишаване на качеството и ефективността на музейното образование.

Организаторите припомнят, че първата национална среща на музейните педагози се проведе на 1 март 2024 г. в Националния природонаучен музей при БАН.

/ВСР