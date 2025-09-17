В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде открита изложбата „Наследство и памет без граници“

В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) ще бъде открита днес, 17 септември, в 11 часа, изложбата „Наследство и памет без граници“, съобщават от екипа.

Тя се организира съвместно с Националната библиотека на Сърбия и Словашката национална библиотека.

Експозицията представя многообразието на регистрираното документално културно наследство в Регистъра на ЮНЕСКО „Паметта на света“, отбелязват от НБКМ. Цел е да подкрепи развитието на институциите - пазители на националната и световна памет, за работата им по каузата да идентифицират, съхраняват, опазват, споделят и популяризират това богатство в и извън националните си граници, допълват организаторите.

Експозицията, организирана в единадесет пана с фотографии и текст, показва средновековни книжовни произведения, църковни книги, богато украсени ръкописи, телеграми, карти, научна и патентна документация, снимки и др. - свидетелство за богатото документално наследство на трите нации, формирано през вековете от политически, културни и религиозни влияния от съседни страни, както и от цяла Европа.

НБКМ показва трите си паметника, включени в Регистъра на ЮНЕСКО „Паметта на света“: Енинският апостол от края на X - началото на XI в., фрагмент от най-стария кирилски апостол, свидетел на прехода от глаголица към кирилица; Бориловият синодик от края на XIV в., препис от Синодика на цар Борил от 1211 г., когато е свикан събор против богомилската ерес и Препис от XVI век на Маснави-йи мана⸲ви (Духовни двустишия) на персийския философ, мистик, духовен водач и поет Джалал ад-Дин Руми Маулана – колективна номинация с още пет държави.

Националната библиотека на Сърбия представя паметниците на своята държава, вписани в „Паметта на света“: архивът на Никола Тесла, донесен от Ню Йорк след смъртта на учения през 1943 г., който съдържа 160 000 страници и над 1000 оригинални фотографии; Мирославлево евангелие - представителен пример за стила, който се е появява в края на XII век в Сърбия в резултат на смесено влияние от Италия и Византия, както и телеграма за обявяването на война от Австро-Унгария на Сърбия от 28 юли 1914 г., казват от НБКМ.

Словашката национална библиотека презентира националните си паметници, включени в „Паметта на света“: илюстровани старинни ръкописи от Братиславската клубна библиотека – колекция от средновековни богато украсени ръкописи от XV в.; колекция на Сафвет-бег Башагич – компилация от ислямски и ориенталски ръкописи и книги от XII до XX в., минни карти и планове за главната камерна зала – Централен офис на счетоводната къща на Банска Щявница – обширен набор от около 20 000 документа, обхващащи периода XVII – XX в.

Изложбата се реализира в рамките на проект „Наследство и памет без граници“ с безвъзмездно финансиране от "Ерланд Колдинг Нилсен" грант 2025 на Конференцията на националните библиотеки, допълват от НБКМ.