Националната художествена академия открива изложба на украинския график Васил Мироненко

Националната художествена академия (НХА) ще открие изложбата „Софийските етюди: разходка в миналото“ – колекция от гравюри на украинския художник и професор Васил Мироненко (1910–1964). Тя ще бъде представена на 17 септември, в Деня на София, в галерия „Тераса“ на Нов учебен корпус на НХА (ул. „Шипка“ 1, ет. 5) и ще продължи до 3 октомври, съобщават от Академията.

Васил Мироненко е сред най-известните украински графици на ХХ век, дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Графика“ в Харковския художествен институт. Художественият му път включва редица цикли офорти, сред които „Украински пейзажи“, „Донбас“, „Живописна Украйна“, както и впечатленията му от пътувания в България и Полша през 50-те години. Негови произведения се съхраняват в Националния художествен музей на Украйна, Харковския художествен музей и частни колекции.

Изложбата се организира в партньорство с Посолството на Украйна в България и със съдействието на Столичната община като част от събитията за празника на града, уточняват от НХА.

/ВСР