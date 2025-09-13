Изложба “Батик“ подредиха от Студио „Рениарт“ в Монтана

Изложба „Батик“ подредиха от студио „Рениарт“ в художествена галерия „Кутловица“ в Монтана.

Експозицията откриха председателят на Дружество на художниците „Тенец“, художникът и артпедагог в студио „Рениарт“ – Таня Василева, и синът на основателката на студио „Рениарт“ Рени Петрова – архитект Момчил Владимиров.

Изложбата е от над 60 творби, създадени на петия пленер по батик. Той се състоя в началото на юли в берковското село Слатина. В него се включиха над 20 бивши и настоящи ученици от студио „Рениарт“. Традиционно в пленера участват творци с разнообразни профили и професии, обединени от любовта към изкуството и връзката със студиото и неговия основател, художника и педагог Рени Петрова, чието дело продължава Таня Василева.

На откриването на изложбата Дарина Илиева, която е един от кандидат-студентите на школа „Рениарт“, получи сребърен медал от международен конкурс за детска рисунка в Япония.

Експозицията ще остане в художествена галерия „Кутловица“ до 9 октомври.