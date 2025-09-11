Сдружение „Сцена Музика“ и „Музикаутор“ настояват за прозрачност и предвидимост при финансирането на музикални събития

Двете организации отправиха официална покана към министъра на културата г-н Мариан Бачев и към изпълнителния директор на Националното сдружение на общините г-жа Силвия Георгиева да подкрепят Етичния кодекс на Сдружение „Сцена Музика“

Сдружение „Сцена Музика“, обединяващо водещи промоутъри, клубове и организатори на музикални събития, заедно с „Музикаутор“ – организацията за колективно управление на авторски права, отправиха официална покана към министъра на културата г-н Мариан Бачев и към изпълнителния директор на Националното сдружение на общините г-жа Силвия Георгиева да подкрепят Етичния кодекс на Сдружение „Сцена Музика“.

Документът, приет на Национална конференция за състоянието на сектора през юни 2022 г., има за цел да създаде прозрачна, предвидима и устойчива среда за културни музикални проекти.

В поканата е очертана необходимост от спазването на четири ключови принципа: прозрачност при възлагането, насърчаване на конкуренцията, предвидимост на културните календари и фокус върху качеството и дълготрайния ефект на събитията.

„Нашата мисия е ясна – да изградим професионална рамка от правила и ценности, в която културните проекти да се развиват в полза на обществото. Това е пътят към по-силна и конкурентоспособна българска Бизнес среда и музикална сцена,“ заявяват Сдружение „Сцена Музика“ и „Музикаутор“.

Организациите изразяват готовност за диалог с институциите с цел прилагане на добри практики и ефективно използване на публичните ресурси.

„Има ясно очертана тенденция: най-голям брой музикални събития в България се организират със средства от държавни и общински бюджети. Спазването на принципите на „Етичния кодекс“ гарантира балансирани цени на продукциите и доброто изживяване на публиките. Това от своя страна стимулира лоялната конкуренция и ще подпомогне за развитието на творческите таланти,“ допълва Бойко Гюров, председател на Управителния съвет на Сдружение „Сцена Музика“.

„Емблематичен пример е провеждането на фестивал с публика от 1000 души и без музикален лиценз. За този фестивал са разходвани 400 000 лева. Това е пример за неефективно управление на средства от страна на държавата, което не само че не подкрепя културата, но и нарушава законовите изисквания за авторски права.“, подчертава Иван Димитров - Изпълнителен директор на „Музикаутор“.

Сдружение „Сцена Музика“ е браншовата организация на организаторите на концерти и свързаните с музика бизнеси в България. В сдружението членуват промоутърите на най-големите събития, организирани у нас – фирми, доказали във времето коректност и професионализъм както в организацията, така в обслужването на концерти и обществени събития. Сдружението е вписано през 2013 г. в регистъра на Българската търговско-промишлена палата като един от най-големите доставчици на културни продукти в България.

„Музикаутор“ e организация на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права, което предлага над 95% от световния музикален репертоар за българския пазар. Представлява над 3500 български автори и още над 2 500 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски сдружения. „Музикаутор“ е член на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC), Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM) и на Европейската група на дружествата на авторите и композиторите (GESAC).

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Сдружение „Музикаутор“)

/КБ