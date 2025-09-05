Регионалният исторически музей в Перник подреди изложбата „Спомен за героите“, посветена на 140 години от Съединението на България

Регионалният исторически музей (РИМ) в Перник представя изложбата „Спомен за героите“, посветена на 140 години от Съединението на България, съобщи за БТА уредникът Десислава Миланова.

Тя уточни, че автор на експозицията е главният уредник „Най-нова история на България“ към РИМ Венцислава Крумова.

На платната са подредени хронологично събитията, довели до Съединението. Изложбата започва от решенията на Берлинския конгрес, който разделя Санстефанска България, преминава през подготовката за Съединението и включва защитата му.

„Именно това дава повод да си спомним за героите и да отдадем почит на тези, които са били от нашия край – Пернишкия регион. В защитата на Съединението, по време на Сръбско-българската война, се включват отряди от Трънско, Брезнишко и Радомирско“, отбеляза Миланова.

В експозицията са представени архивни кадри, както и портрети на герои, участвали в Руско-турската война, а по-късно и в Сръбско-българската война. Те са от различни роти и отряди, но всички са свързани с Пернишкия край, допълни уредникът. Тя даде пример с Тодор Стаменов от село Калище, който е участвал в Руско-турската освободителна война, и с Иван Соколов от радомирското село Върба – носител на орден за храброст, началник на Румалийската полиция в Пловдив от 1884 г. и активен участник в подготовката и защитата на Съединението. Кръстьо Стоев от пернишкото село Дивотино е участвал в Сръбско-българската война като капитан във Втори пехотен Струмски полк.

„Всички знаем, че в учебниците по история, които по-старото поколение четеше, Сръбско-българската война е наречена войната на капитаните срещу генералите. Та, Пернишко има свой капитан, който участва в тази война“, добави Миланова.

Идеята на изложбата е да отдаде почит на хората от Пернишка околия, които са дали своя принос, за да се празнува днешният ден. „Старата и популярна фраза от стиховете на Иван Вазов – „И ние сме дали нещо на света“ – напълно отговаря на това, че и Перник със своите достойни мъже е дал нещо на историята на България“, заключи уредникът.