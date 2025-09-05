АТА: Автентични продукти „Произведено в Албания“ се представят на балтийски панаир на храните

Автентични албански хранителни продукти се популяризират на панаира „Рига фууд 2025“ (RIGA FOOD 2025), най-голямото събитие в хранително-вкусовата промишленост в Балтийския регион, което се провежда в Латвия от 4 до 6 септември, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Панаирът е ключова платформа за представяне на иновации, тенденции и разработки в агро-хранително-вкусовата промишленост, събирайки производители, дистрибутори, вносители и експерти от индустрията от цяла Европа.

Албания участва със специален павилион, представяйки избрани традиционни качествени продукти, включително зехтин, мед, чайове, плодове и лечебни билки.

Според Агенцията за инвестиционно развитие на Албания (AIDA) участието на страната има за цел да повиши видимостта на местното производство на международните пазари и да насърчи нови партньорства в агро-хранително-вкусовия сектор.

„Балтийският пазар показа силен интерес към албанските продукти, което отвори пътя за по-нататъшно сътрудничество и разгръщане в чужбина“, заяви Агенцията за инвестиционно развитие на Албания.

В албанския павилион (E19/D20) посетителите могат да дегустират някои от най-добрите продукти на страната.

В деня на откриването се проведоха множество бизнес срещи на представители на албански компании с представители на балтийския регион, на които беше изтъкнат потенциала на Албания като източник на традиционни, висококачествени средиземноморски вкусове.

Участието на Албания бележи важна стъпка в популяризирането на хранителните ѝ продукти в чужбина, особено в балтийските страни, където търсенето на биологични продукти и продукти със сертифициран произход нараства.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)