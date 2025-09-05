Югозападният университет „Неофит Рилски“ в Благоевград ще открие новата академична година с тържествена церемония. На този етап около 8000 са студентите в университета, като сред тях са първокурсници, бакалаври, чуждестранни, магистри и докторанти, както и задочни и дистанционни студенти. Сред студентите има от Австрия, Албания, Армения, Грузия, Гърция, Замбия, Израел, Исландия, Италия, Казахстан, Турция, Украйна. Това съобщиха от висшето училище за БТА.

Официалното откриване ще се състои на 23 септември 2025 г. (вторник) от 10:00 часа пред централния вход на Учебен корпус № 1. Преди началото на церемонията ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Неофит Рилски.

Ректорът проф. д-р Николай Марин ще открие академичната учебна година със слово, след което ще връчи книжките на студентите първокурсници, приети с най-висок бал. След церемонията първокурсниците ще се срещнат с деканските ръководства на факултетите.

Американският университет в България (АУБ) тази година посрещна 400 първокурсници, с което общият брой студенти в редовна форма на обучение достигна 1330, като сред тях са и 35 студенти по програми за обмен – Erasmus+, ISEP и директни партньорства. Това бележи ръст от 13%, което съответства на стратегията на АУБ за устойчиво разрастване. Това съобщиха за БТА от университета. Студентите идват от 43 държави. Над 90% от студентите получават финансова помощ под формата на стипендии и грантове, което прави качественото образование в АУБ по-достъпно за талантливи млади хора от цял свят, посочиха още от висшето училище.

Академичният модел на АУБ е основан на liberal arts традицията, която позволява на студентите да комбинират до две специалности и две полуспециалности, като по този начин развиват широк кръг от знания и умения, адаптивност и критическо мислене – качества, високо ценени от работодатели и водещи университети по света. Студентите в АУБ се обучават в курсове индивидуално или в класове с максимален капацитет от 32 студенти, което осигурява високо качество на образованието и близък контакт с преподавателите.

На 15 септември 2025 г. в Благоевград училищния праг ще прекрачат 734 първокласници, съобщи на своята Фейсбук страница кметът на Община Благоевград Методи Байкушев.