Да изживеем духовно живота си, защото ти, Боже, си благовещение за душите и телата ни, каза отец Ангел Вангелов в Благоевград

Човеколюбиви Владико, вложи в нас страхопочитание към Твоите блажени заповеди. Да изживеем духовно живота си, да мислим и да вършим всичко, което Ти е благоугодно, защото ти, Боже, си благовещение за душите и телата ни. Това каза отец Ангел Вангелов в проповедта си в църквата „Свети Архангел Михаил“ в Благоевград по време на неделната литургия. От светото Евангелие на свети апостол и евангелист Матей той разказа притча: Когато започна да урежда сметките господаря, доведоха при него един, който нямаше с какво да заплати. Господарят му заповяда да предадат него, жена му и децата му, и всичко, което имаше, за да се изплати дългът. Тогава слугата падна на колене, кланяше му се и казваше: “Господарю, имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя. Господарят се смили над този слуга, освободи го и му опрости дълга.”

Но слугата, щом излезе, намери един от другарите си, който му дължеше сто динария. Хвана го, душеше го и му казваше: “Изплати ми каквото ми дължиш. Тогава другарят му падна в краката му и се молеше: Имай търпение към мене и ще ти се издължа. Но той не пожела, а отиде и го хвърли в тъмницата, докато изплати дълга.”

Останалите слуги, като видяха станалото, разказаха на господаря си всичко. Тогава господарят го повика и му каза: "Аз ти опростих целия онзи дълг, защото ми се помоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе. Тогава господарят го предаде на мъчителите, докато изплати целия дълг.“

Отец Вангелов допълни, че този разказ е много показателен за това какви сме ние и какво иска Бог от нас. „Тази сутрин се събудих и сега дишам, без да имам никаква заслуга за това. Имам семейство – жена и деца, защото Бог ме обича и ми е дарил всичко това“, отбеляза още Отец Вангелов.