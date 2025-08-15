Света Богородица е благодетелка на цялата природа и причина за щедри Божии блага за човечеството, каза митрополит Йоан във Варна

Света Богородица е благодетелка на цялата природа и на творението, затова е почитана като господарка, царица и Божия майка, тя е станала причина за щедри Божии блага за човечеството, каза днес в обръщението си към миряните Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. В съслужение със свещеници той отслужи тържествена света литургия в катедралния храм във Варна.

Това, което човекът очаква, е всеобщото възкресение, оживяването на мъртвите тела и обличането на тленното в нетление - това, което ще се случи, когато Христос дойде при второто пришествие, но то вече се е случило със св. Богородица, посочи владиката. Той подчерта, че Светата дева, като потомка на Адам, е носила отговорността за тлението и смъртта и е претърпяла естествена смърт, както всички хора. Тъй като обаче тя е майка на Бог-Слово, в действителност смъртта й е била успение за живот и представление, посочи митрополитът. И допълни, че поради тази причина смъртта на св. Богородица се нарича успение, или преселване.

Божията майка се е възнесла на небето в тяло, каза още владиката и уточни, че това се е случило не със земното й тленно тяло, а с преобразеното в Христос. Такова ще получат всички тленни хора след окончателния и Велик съд, подчерта митрополит Йоан. Той акцентира върху това, че Христос сам е възкресил тялото си като Бог, докато възкресението на св. Богородица е станало със силата и действието на нейния син.

В края на тържествената литургия владиката честити на всички именници и благопожела Господ да закриля богоспасяемия град Варна и всички места, където се почита и достойно се отбелязва паметта на Божията майка, която бди над всички нас.