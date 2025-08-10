За 13-ти път се събираме в Копривщица, за да чуем прекрасната българска народна песен, заяви председателят на парламента Наталия Киселова

За 13-ти път се събираме в Копривщица, в полите на планината, за да чуем прекрасната българска народна песен, да се порадваме на прекрасните носии, на шевиците, на таланта на мъжете и жените, момичета и момчета на различни възрасти. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова на закриването на 13-то издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица.

Преди 60 години група ентусиасти решават, че това е начин да се съхрани българският фолклор, неговата красота, неповторимост и жизненост. И така на всеки пет години хората идват, за да се насладят на тази красота, допълни Киселова. Тя припомни, че през 2016 г. съборът в Копривщица е вписан в списъка на ЮНЕСКО като световно нематериално културно наследство.

И днес ние ще имаме възможност за трети пореден ден да се порадваме на тези прекрасни хора, които продължават да държат искрите живи, заяви председателят на Народното събрание. Тя благодари на кмета на Община Копривщица за нейната ангажираност съборът да се случи. Вашите усилия дават резултат - седем сцени, още две сцени в града, множество възможности всички да се изявят, каза Киселова.

Това е, което са ни завещали възрожденците - тази гора е символ на българската жизненост, а думите на Любен Каравелов, родом от Копривщица - "Обичам те мило, мое отечество", са думи, които всекидневно трябва да ни напомнят, че гората е нашият корен, а песента е нашето издигане към висините, допълни Киселова.

Председателят на парламента пожела на всички да са здрави, да продължават да държат на автентичния български фолклор. И най-важното - "когато сме най-тъжни и когато сме най-весели, песента е тази, която ни събира", заяви Киселова в Копривщица.