Рисуването ми помага да съм постоянно в движение и кондиция, каза пред БТА художничката Добромира Димитрова

Рисуването е нещото, което ми помага да съм постоянно в движение и кондиция. Това каза пред БТА художничката Добромира Димитрова, която днес представи новата си изложба в столичната галерия „Минерва“.

На въпрос как определя своите пейзажи, Димитрова отговори: „Категорично бих ги определила като поетична живопис – поетични пейзажи. На места са леко мечтателни, фантастични и дори приказни. Те представят един паралелен свят на моята реалност и моя живот". Художничката отбеляза, че рисува предимно пейзажи, защото „обича живите неща."

За нея "природата е всичко. За мен природата е Бог. Той е вътре в мен и всъщност, природата е Неговото творчество, Неговото истинско и категорично творчество, докато ние, хората ,сме само за малко на този свят, за мигове".

Художничката допълни, че нейните „пейзажи са като един миг от цялата вселена". Според нея "Вселената, която ще бъде и след мен – пейзажът, дървото…всичко по-устойчиво, ще остане след мен". Димитрова каза, че картините носят красиви имена и послания, за да отварят красиви кътчета в душата.

Експозицията може да бъде разгледана до 10 септември.

Добромира Генчева Димитрова (Мира) е родена на 30 септември 1979 г. в гр. Шумен. Завършва СОУ „Сава Доброплодни“ – профил "Изобразително изкуство", Шумен, а след това специалността „Сценичен костюм“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в София. Има дипломи и от Колежа по Графичен дизайн и типография, Съюз на учените и инженерите в България, София, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Член е на Дружеството на шуменските художници към СБХ – Шумен. Живее и работи в София.