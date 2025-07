Боб Гелдоф и Брайън Мей отбелязаха 40-годишнината от концерта „Лайв Ейд“

Музикантите, които участваха в „Лайв Ейд“ – концерта, събрал милиони за подпомагане на гладуващите в Етиопия – се събраха отново в Лондон, за да отбележат 40-ата годишнина на събитието, предаде Ройтерс.

Сред звездите в театър „Шафтсбъри“ бяха организаторите на „Лайв Ейд“ Боб Гелдоф и Мидж Юр, китаристът на „Куин“ Брайън Мей и актрисата Ванеса Уилямс.

На 13 юли 1985 г. едни от най-известните музиканти по това време се обединяват за международен благотворителен концерт, излъчван на живо от стадион „Уембли“ в Лондон и стадион „Джон Ф. Кенеди“ във Филаделфия.

Около 1,5 милиарда души по целия свят гледат „Лайв Ейд“ чрез сателитни предавания. Концертът набира над 100 милиона долара и вдъхновява множество подобни инициативи през следващите десетилетия.

Ирландският активист Боб Гелдоф сподели пред Ройтерс, че „Лайв Ейд“ остава важен, защото е доказал колко много може да се постигне чрез общи усилия.

„И днес, в епохата на смъртта на добротата, в която Тръмп, Ванс и Мъск ни въведоха, вероятно значи много повече“, добави Гелдоф.

Музикантите присъстваха на изпълнението на Just For One Day: The Live Aid Musical, мюзикъл за „Лайв Ейд“, който в момента се играе в театър „Шафтсбъри“ в Лондон. Част от цената на всеки продаден билет се дарява на благотворителния фонд Band Aid, основан през 1984 г. за подпомагане на гладуващите в Етиопия.

„Много ме разчувства тогава. Дори сега, когато си спомням за него, се вълнувам“, каза Брайън Мей пред Ройтерс.

Изпълнението на „Куин“ на стадион „Уембли“ е признато от мнозина за повратна точка в историята на рок музиката.

„Никога не е имало друг такъв ден в живота ми“, сподели още Мей.