Шопенов концерт ще се проведе днес в Полския институт

Шопенов концерт ще се проведе днес, 28 ноември, в Полския институт в София, който е организатор на събитието съвместно с музикалното сдружение „Фредерик Шопен“. В него ще участват ученици от Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София, съобщават от Полския институт.

Ще прозвучат произведения на Фредерик Шопен - прелюд оп.28, номер 15, ре бемол мажор, „Fantaisie-Impromptu“ oпус 66, Етюд опус 25 №2 фа минор и Оторино Респиги – Ноктюрно из „Щест пиеси за пиано“, Скерцо опус 39 до диез минор №3 и Етюд опус 25 №10, Прелюдии опус 28 №1, 2, 3, 4, 5, 6, Панчо Владигеров – „Приспивна“ из „Минатюрен“ опус 29 и „Кокетен танц“ опус 69 №2 и Лудвиг ван Бетовен – соната №7 в ре мажор, първа част.

/ ГН