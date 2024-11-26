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ОБНОВЕНА Шопенов концерт ще се проведе днес в Полския институт

Шопенов концерт ще се проведе днес в Полския институт
Шопенов концерт ще се проведе днес в Полския институт
Шопенов концерт ще има на 28 ноември в Полския институт. Снимка: Полския институт в София
София,  
26.11.2024 16:16 | ОБНОВЕНА 28.11.2024 07:50
 (БТА)

Шопенов концерт ще се проведе днес, 28 ноември, в Полския институт в София, който е организатор на събитието съвместно с музикалното сдружение „Фредерик Шопен“. В него ще участват ученици от Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София,  съобщават от Полския институт. 

Ще прозвучат произведения на Фредерик Шопен - прелюд оп.28, номер 15, ре бемол мажор, „Fantaisie-Impromptu“ oпус 66, Етюд опус 25 №2 фа минор и Оторино Респиги – Ноктюрно из „Щест пиеси за пиано“, Скерцо опус 39 до диез минор №3 и Етюд опус 25 №10, Прелюдии опус 28 №1, 2, 3, 4, 5, 6, Панчо Владигеров – „Приспивна“ из „Минатюрен“ опус 29  и „Кокетен танц“ опус 69 №2 и Лудвиг ван Бетовен – соната №7 в ре мажор, първа част. 

/ ГН

/ТС / АВ/

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