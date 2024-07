Седми албум на група "Касейбиън" зае първо място в британската класация

Група "Касейбиън" измести Тейлър Суифт от първото място в бритaнската класация за албуми с Happenings, съобщи официалната компания, която следи продажбите и изготвя чартовете на сайта си.

Групата благодари на феновете си, които поставиха осмия им студиен албум на първо място. "Ние сме нищо без вас! Наистина ви обожаваме", каза за тях Серджо Пицорно от "Касейбиън" пред Official Charts Company.

По седем албума начело на британската класация имат също "Блър", "Мюз", "Продиджи", Пол Маккартни, Барбра Стрейзанд, Елтън Джон, Клиф Ричард, Ед Шийран.

The Tortured Poets Department на Тейлър Суифт слезе на второ място в британската класация на албуми след осем седмици начело. Трети е Hit Me Hard and Soft на Били Айлиш.

Първо и второ място в британската класация за сингли заема Сабрина Карпентър с Espresso и Please, Please, Please. На трето е Шабузи с A Bar Song (Tipsy).