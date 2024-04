Филми на Мишел Азанависиюс и Мохамад Расулоф бяха добавени към конкурсната програма на кинофестивала в Кан

Кинофестивалът в Кан приключи селекцията си, като покани в надпреварата иранския режисьор в конфликт с режима в родината си Мохамад Расулоф и носителя на "Оскар" Мишел Азанависиюс, който ще се съревновава с първия си анимационен филм, предаде АФП.

Азанависиюс ще участва в съревнованието за наградата "Златна палма" с "Най-ценната стока" (La plus precieuse des marchandises) - първи опит в анимационното кино за 57-годишния режисьор, отличен с "Оскар" през 2012 г. за "Артистът".

Адаптиран по творбата на Жан-Клод Грюмбер, новият филм на Мишел Азанависиюс навява спомен за Холокоста и разказва за съдбата на еврейско дете, което по чудо избягва депортиране в нацисткия лагер за изтребление в Аушвиц.

Кинофестивалът в Кан добави към конкурсната си програма и новия филм "Семето на свещената смокиня" (The seed of the sacred fig) на иранския режисьор Мохамад Расулоф. Расулоф - носител на наградата в секцията "Особен поглед" в Кан и на наградата "Златна мечка" на "Берлинале", миналата година беше поканен миналата година като член на журито.

Петдесет и две годишният Мохамад Расулоф, който е мишена на режима в Иран и наскоро беше освободен от затвора, не успя да осъществи пътуването си, тъй като все още имаше забрана да напуска страната.

Расулоф е сред ирански режисьори заедно с Джафар Панахи и Саид Рустаи, които печелят награди на най-големите кинофестивали, но са обвинявани в родината си в пропаганда срещу режима.

Към конкурсната програма на Кан беше добавен и трети режисьор, румънецът Емануел Парву. Така броят на филмите, които се борят да наследят миналогодишния носител на "Златна палма" - "Анатомия на едно падане" на Жустин Трие, става общо 22.

Сред тях са творби на прочути холивудски режисьори, сред които "Мегалополис" на Франсис Форд Копола и "О, Канада" на Пол Шрейдър, мюзикъл на Жак Одиар, новият филм на Йоргос Лантимос с Ема Стоун в главната роля, творба за Неапол на италианския режисьор Паоло Сорентино.



Извън конкурсната програма на кинофестивала в Кан ще бъде показана премиерата на новия френски блокбастър "Граф Монте Кристо" с Пиер Нине в главната роля.

Три филма бяха добавени и към секцията "Особен поглед".

Кинофестивалът в Кан ще се проведе за 77-и път от 14 до 25 май. Председател на журито, което ще избере носителя на "Златна палма", ще бъде американската режисьорка Грета Гъруиг, създателката на най-касовия филм на 2023 г. "Барби".