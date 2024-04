Кинофестивалът в Кан отново среща "кръстника" си Франсис Форд Копола

Почитателите на киното мечтаеха за това - режисьорът на култовата мафиотска сага "Кръстникът" Франсис Форд Копола да се завърне в надпреварата на филмовия фестивал в Кан, 45 години след като спечели втората си "Златна палма" за "Апокалипсис сега" (1979), предаде АФП.

Според официалната селекция, представена днес от фестивалния директор Тиери Фремо и президентката на фестивала Ирис Кноблох, новият филм "Мегалополис" на Копола е сред включените в конкурсната програма, както беше оповестено по-рано.

Осемдесет и пет годишният Франсис Форд Копола има две награди "Златна палма" - за "Разговорът" (1974) и "Апокалипсис сега" (1979).

Трудно могат да бъдат намерени епитети, с които да се опише научнофантастичният му епос "Мегалополис". Продукцията е заснета с бюджет от 100 милиона щатски долара, а актьорският й състав е впечатляващ - Адам Драйвър, Натали Емануел, Джанкарло Еспозито, Джон Войт, Лорънс Фишбърн, Обри Плаза, Шая Лабъф, Дъстин Хофман и други, отбелязва АФП.

Темата на филма засега остава неясна, като се върти около разрушаването на мегалополис, наподобяващ Ню Йорк, и възстановяването му, като участие в него вземат архитект и кметът на града с различни възгледи.

Американската преса определя "Мегалополис" като филма-завет на Копола и го сравнява с "Гражданинът Кейн" (1941) на Орсън Уелс, смятана за един от най-великите ленти в историята на киното.

Седемдесет и седмото издание на кинофестивала в Кан се очаква с интерес след успеха на носителя на "Златна палма" за 2023 г. - "Анатомия на едно падане" на Жустин Трие, който през март спечели награда "Оскар" за най-добър сценарий.

Фестивалният директор Тиери Фремо разкри само 19 филма от конкурсната програма от около двадесет, които обикновено се очакват. Възможно е още продукции да бъдат обявени по-късно.

Франсис Форд Копола не е единственият носител на "Златна палма", който отново е в конкурсната програма.

Французинът Жак Одиар, отличен през 2015 г., се завръща на Кроазет с "Емилия Перес" - микс между криминален трилър и музикална комедия на фона на наркотрафика в Мексико, с участието на Селена Гомес и Зоуи Салдана.

Сред "тежката артилерия", която се включва в съревнованието, е и канадският майстор на хоръра Дейвид Кроненбърг с "Покров" с участието на Даян Крюгер и Венсан Касел.

След "Американско жиголо" (1980) режисьорът Пол Шрейдър отново работи с Ричард Гиър над "О, Канада".

"Видове доброта" (Kinds of Kindness) на Йоргос Лантимос - мистериозното продължение на "Клети създания", отново събира гръцкия режисьор с актрисата Ема Стоун. Ролята на Стоун в "Клети създания" й донесе втори "Оскар".

Руският режисьор в изгнание Кирил Серебренников попада в надпреварата за "Златна палма" с адаптацията си по романа "Лимонов" на френския писател Еманюел Карер.

Извън големите студийни заглавия, един от филмите в конкурсната програма, привличащи най-голямо внимание на Кроазет, е "Стажантът" (The Apprentice) на Али Абаси, в който Себастиан Стан влиза в ролята на младия Доналд Тръмп. Биографичната продукция проследява времето на Тръмп като бизнесмен с недвижими имоти през 70-те и 80-те години на миналия век. В ролята на Ивана Тръмп зрителите ще видят номинираната за "Оскар" българска актриса Мария Бакалова.

В надпреварата попада също "Марчело мой" (Marcello Mio) на френския режисьор Кристоф Оноре, който отдава почит към легендата Марчело Мастрояни, от чието рождение тази година се навършват 100 години. Във филма участват дъщерята Мастрояни, Киара, и майка й Катрин Деньов.

Прави впечатление липсата в конкурсната програма на "Емануела" - нов прочит на еротичната класика, заснет от френската режисьорка Одре Диуан.

В тазгодишната надпревара участват само четири жени, чийто брой е далече от рекордните седем през 2023 г. Миналата година в крайна сметка на кинофестивала триумфира жена - Жустин Трие с "Анатомия на едно падане".



Сред претендентите за "Златна палма" тази година е Андреа Арнолд с филма си "Птица" с участието на Бари Киоган и Франц Роговски.

В конкурсната програма са включени също филмите "Партенопа" (Parthenope) на Паоло Сорентино с Гари Олдман, "Мотел Дестино" (Motel Destino) на бразилеца Карим Айнуз, "Анора" (Anora) на Шон Бейкър, кървавият "Вещество" (The substance) на Корали Фаржа с Деми Мур, "Голямата обиколка" (Grand tour) на португалеца Мигел Гомес, "Уловени от приливите" (Caught by the tides) на Цзя Чжанкъ, "Всичко, което си представяме като светлина" (All we imagine as light) на индийката Паял Кападия, "Биещи сърца" (L'amour ouf) на Жил Льолуш, "Див диамант" (Diamant Brut) на Агат Ридингер, "Момичето с иглата" на шведа Магнус фон Хорн.



Още преди обявяването на официалната селекция беше известно, че председател на журито, което ще избере носителя на "Златна палма", ще бъде Грета Гъруиг, създателката на най-касовия филм на 2023 г. "Барби". Тя е първата американска режисьорка на поста, както и най-младият председател на журито след София Лорен, която го оглавява през 1966 г. на 31-годишна възраст.

Легендарният режисьор Джордж Лукас - "бащата" на култовата сага "Междузвездни войни", ще бъде удостоен с почетна "Златна палма" на закриването на проявата.

Извън конкурсната програма на кинофестивала в Кан ще бъдат показани "Фюриоза: Сага за Лудия Макс" - новата част от франчайза на Джордж Милър с участието на Аня Тейлър-Джой и Крис Хемсуърт, и "Хоризонт: Американска сага", с който Кевин Костнър се завръща в света на уестърна като режисьор и изпълнител на главната роля.

Сред филмите в паралелната секция "Особен поглед" е и "Безсрамните" (The Shameless) на режисьора и сценарист Константин Божанов ("Аве", "И после светлина").

Председател на журито на "Особен поглед" е канадският режисьор и актьор Ксавие Долан.

Кинофестивалът в Кан ще бъде открит със световната премиера на комедията "Второ действие" (Le deuxieme acte) на френския режисьор Куентен Дюпийо и с участието на Леа Сейду. Филмът не е включен в съревнованието за "Златна палма".



Форумът ще започне на 14 май и ще продължи до 25 май. Водеща на церемониите по откриването и закриването му ще бъде френската актриса Камий Котен.

Холивуд може и да има по-слабо присъствие поради комбинация от фактори - включително миналогодишните стачки на актьорите и сценаристите, които доведоха до забавяне на производството, както и тежката икономическа ситуация, но на тазгодишния кинофестивал в Кан няма да липсват блясък и звезди на червения килим, отбелязва АФП.