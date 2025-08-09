На гости в Хогилаг – царството на туберозите в Румъния

Аромат на цветя се носи по улиците на Хогилаг – малко, но оживено селце в Румъния на 319 км от Букурещ. Добре дошли в царството на туберозите.

Традицията за отглеждане на тези растения, които произхождат от Мексико и често се използват в парфюмерията, е поставена преди повече от 100 години от сашите (така се нарича саксонското малцинство в Румъния – бел.ред.), някои от които и днес живеят тук, и се предава от поколение на поколение. Днес в Хогилаг има 1700 жители и над шест хектара туберози. 40 семейства култивират растението интензивно, за търговски цели, а 15 – като хоби.

Белите цветя с деликатен розов нюанс изискват много грижи и имат много особености. Цъфтят веднъж на три години, до тях пчелите не идват, защото нямат прашец. Ухаят, но след седем часа вечерта. Стеблата им могат да достигнат дължина от метър и половина. Сашите често ги сравняват с деца, които обичат да стоят с крака във водата и глава на слънце.

Някога местните продавали туберозите си на пазара в Брашов. Пренасяли ги в куфари – с влак или кола. Един стрък струвал колкото един хляб. Днес в цветарските магазини в Букурещ цената е тройна. Букет туберози в румънската столица може да достигне цена от 450 леи (180 лв).

„В миналото тази култура била толкова строго пазена, че сашите проверявали джобовете на работниците в края на деня, за да се уверят, че не са взели луковица със себе си“, разказва кметът на града Николае Лазар.

Местните дотолкова благоговеят пред цветето, че го честват всяка година през втория уикенд на месец август. Хиляди туристи от цялата страна и чужбина се стичат в Хогилаг, за да посетят Фестивала на туберозата. Програмата включва панаир на ръчно направени продукти и лакомства, предлагани от местни производители, концерти, представяне на книги и работилници с различни теми. Акцент в програмата са организираните обиколки в градините с туберози на местните жители.

За да защитят туберозата, отглежданата с толкова много труд и грижи, местните жители и властите вече са предприели необходимите стъпки за сертифицирането и регистрацията му като защитено географско указание. Досега само две цветя се ползват от тази привилегия и са защитени на ниво Европейски съюз – розата Szoregi от Унгария и нежната азалия от Белгия.

(Посещението на Хогилаг и Фестивала на туберозите бе осъществено в рамките на медийно пътуване по проекта “Атрактивна Румъния")