Деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет проф. Милен Замфиров беше избран за втори мандат

На Общо събрание, със 101 гласа "за", проф. Милен Замфиров беше избран за декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) за втори мандат, съобщи днес пресцентърът на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Проф. Замфиров е роден в София. Завършва специална педагогика (бакалавър и магистър) и физика (бакалавър), и математика и информатика (магистър). Защитава докторска степен през 2009 г. пред ВАК с тема на дисертационния си труд: "Усъвършенстване на процеса на обучение на деца с увреден слух по учебните предмети "Човекът и природата" за 5-и и 6-и клас, и "Физика и астрономия" за 7-и и 8-и клас". През 2017 г. защитава и успешно придобива и научна степен доктор на науките с темата: "Разработване и прилагане на компютърно подпомогнато обучение при ученици със специални образователни потребности по математика".

Години работи като координатор и изпълнителен директор на Дневен център за деца с увреждания. Бил е учител по физика и информатика в 136-о Основно училище "Любен Каравелов", в 88-о Средно училище "Димитър Попниколов" и в 99-о болнично училище. Работил е като научен сътрудник в Института за космически изследвания и технологии, и в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН.

От 2009 г., след спечелен конкурс, е асистент във ФНОИ, като последователно преминава през всички академични степени - главен асистент, доцент, професор.

От 2019 г. е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет.

Специализирал е в ЦЕРН (CERN), в International School Teacher Programme (2009 г.), в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, в Научната школа за учители по физика от страните участници в ОИЯИ (2011 г.), Рейкявик, Исландия, в The Communication Centre for the Deaf and Hard-of-Hearing (2012, 2014, 2015 г.) и други.

Има няколко научни награди: грамота за награда в Четвъртото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) за продукта "Жестов речник по "Човекът и природата, физика и астрономия" (2007 г.); грамота за награда в Деветото издание на конкурса за образователно-програмни продукти на ДИУУ за продукта "Смятането лесно" (2012 г.) и други.

Член е на Съюза на физиците и на Съюза на математиците в България.

По време на Общото събрание проф. Замфиров представи детайлен отчетен доклад за работата на деканското ръководство и визията си за развитие на факултета. Tой открои на първо място поддържането на авторитета и значимостта на факултета като водещ, и представи приоритети за повишаване на възнагражденията на работещите във факултета, за разкриването и поддържането на специализирани педагогически лаборатории и кабинети, за подобряване на сградния фонд, както и инициативи, свързани със студентите и с администрирането на многобройните програми.

Проф. Милен Замфиров е един от четиримата кандидати за ректор на Софийския университет и вече представи своята програма пред академичната общност на висшето училище.