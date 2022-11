Факултетът по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет организира Трета научно-практическа конференция

Факултетът по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" организира от днес Третата научно-практическа конференция "Образование и изкуства: Традиции и перспективи".

Нашият факултет има 13 специалности и докладите на конференцията са свързани с техния профил - от специална педагогика, логопедия, начална педагогика, предучилищна педагогика, физкултура, изобразително изкуство, музика, каза за БТА деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. д-р Милен Замфиров.

Той обясни, че на форума широко застъпена е докторантската сесия, защото във ФНОИ има много докторанти и чрез конференцията се дава възможност за участие - на български докторанти, но и на чуждестранни докторанти.

На 7 ноември открихме Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности (УЦПССОП) и това е инициатива на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет "Св. Климент Охридски", припомни проф. Замфиров. За откриването на центъра БТА съобщи тогава.

"Подготвяме и жестовите преводачи, които са необходими за обществото и за медиите ни. Във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ обучаваме жестовите преводачи, събрали сме много добър екип и всички жестови преводачи, които работят в телевизиите, са от нашия екип. Във ФНОИ се намира единствената катедра по специална педагогика в страната, а логопедите също се обучават при нас и са в отделна катедра. Логопедите също ще изнесат интересни доклади на конференцията, свързани с обучителните проблеми", каза деканът на Факултута по науки за образованието и изкуствата.

На въпрос има ли достатъчно логопеди в страната, проф. Замфиров каза, че има тенденция за повишаването на техния брой, но отбеляза, че преди години логопедите не са били толкова търсени като специалисти, защото в училищата не са се прилагали идеи за интеграция и диагностика, и училищните директори, които сами са искали, са назначавали такива специалисти. Сега се увеличават децата и учениците със специални потребности, които преди са били константна бройка, но сега, когато има повече специалисти, започнаха много правилно да се диагностицират и диференцират различните нарушения. Сега се търсят вече повече логопеди, а ние имаме бакалавърски и магистърски програми по логопедия, към които има голям интерес за обучение, заяви проф. Милен Замфиров.

Той съобщи, че една част от чуждестранните участници присъстват на конференцията, но други от тях ще се включат онлайн. Това е третата конференция, като тя се организира през ноември, в рамките на Климентовите дни на Софийския университет, обясни деканът на Факултута по науки за образованието и изкуствата.

Общо 65 са участниците в двудневната конференция от България, които са разделени в осем секции: подходи към работата при езикови нарушения; перспективи в ранното детско развитие; съвременни тенденции в обучението; въздействие при деца с особености в развитието; добри практики в началното образование; музика и педагогика - иновации и традиции; диалози през изкуството; исторически ракурси; социални и образователни дискурси. В пет секции в хибридна форма ще бъдат представени докладите на 59 чуждестранни участници: Promoting quality of life; Advanced educational practices; Inclusive education; Features of the inclusive environment; Technology enhanced learning of students with disabilities.