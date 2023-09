Саманта Фокс пристига в София за „Диско дивас“ със своята група и балет. Британската певица е хедлайнер на парти с музика от 80-те и 90-те на 24 ноември в „Ялта“, съобщават организаторите.

Хитът Touch Me (I Want Your Body) ще звучи на събитието, което ще отдаде почит на жените в диско музиката от 70-те, 80-те и 90-те години. Touch me превръща Саманта Фокс в международна звезда, която продължава да обикаля света със своята музика и да изнася концерти.

Touch me има много версии. Фокс обещава да изпълни оригинала и последния ремикс на песента, написана от Марк Шрийв, Джон Астроп и Пит Харис. Песента e издадена на 10 март 1986 г. като дебютен сингъл от едноименния албум, в който Never Gonna Fall in Love Again и Drop Me a Line са от B-страната.

Сингълът достигна челната десетка в редица страни, включително №1 в Канада и Австралия, а в САЩ е номер 4.

Преди музиката Саманта Фокс е известна като топлес модел в таблоидния вестник The Sun, където се появява редовно от 1983 до 1986 г. Тя стана една от най-фотографираните британски жени от 80-те и един от най-известните секс символи на 80-те, припомнят организаторите. Личният живот на Фокс е сред най-обсъжданите през годините. Фокс е имала връзка с Пол Стенли от група Kiss, а преди няколко години се ожени за норвежката Линда Олсен, която е мениджър на турнетата й. Двете ще останат няколко дни в София.

/ДД