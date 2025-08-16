Подробно търсене

ЦСКА преговаря с италиански защитник

Боян Денчев
ЦСКА преговаря с италиански защитник
ЦСКА преговаря с италиански защитник
AP, Udinese's Nahuel Molina, left, and Sampdoria's Nicola Murru vie for the ball during a Serie A soccer match between Udinese and Sampdoria, in Udine's Friuli Stadium, northern Italy, Saturday, March 5, 2022. (Andrea Bressanutti/LaPresse via AP)
София,  
16.08.2025 17:30
 (БТА)

ЦСКА е близо до привличането на италианския защитник Никола Муру, който е със сериозен стаж в Серия А, съобщава „Football news Europe“ в платформата Х. Опитният футболист играе като ляв защитник.

30-годишният футболист има над 200 двубоя в елита на Италия с екипите на Каляри, Сампдория и Торино. Опциите на тази позиция в ЦСКА са Мика Пинто и Сейни Санянг, но и двамата се представят колебливо. Дори Пинто, който е национал на Люксембург бе изваден от състава.

Муру е свободен агент, но не е играл през последната година, в която се възстановяваше от мускулни проблеми.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:43 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация