Съдът остави за постоянно в ареста мъжа, който подаде неверен сигнал за взривоопасно устройство на Летище „Васил Левски“

Йоана Христова
Софийски районен съд гледа мярка за неотклонение на мъж, подал невярно информация на Летище „Васил Левски“, че жена носи взривоопасно устройство. На снимката: обвиняемият Христо Йорданов. Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
16.08.2025 17:05
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста 44-годишния Христо Йорданов, който подаде неверен сигнал, че жена носи взривоопасно устройство на Летище „Васил Левски“. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в тридневен срок.

В определението си съдът посочи, че Йорданов е с висока степен на опасност за обществото и има основание да се смята, че е извършил престъплението, за което е обвинен.

Според прокурор Йордан Стоянов чрез извършеното престъпление Христо Йорданов е засегнал както обществения интерес, така и международните отношения в сферата на въздушния транспорт. Той подчерта, че мъжът представлява висока степен на обществена опасност.

Адвокатът му Светослав Григоров помоли съда за по-лека мярка. Той обясни, че 44-годишният мъж е извършил престъплението, защото е бил повлиян от лични взаимоотношения с Мартина Хесова – жената, за която е съобщил, че носи взривоопасното устройство. Григоров добави, че няма основание Йорданов да извърши повторно престъпление, а такова срещу Хесова не би било възможно, тъй като тя не живее в България.

Адвокатът изтъкна, че тъй като обвиняемият е баща на две деца - на 12 и 14 години, ако той бъде оставен в ареста, няма да има възможност да се грижи за тях.

Не осъзнавах последствията от действията си, каза пред съда Йорданов. Той посочи, че единственото му намерение е било да бъде проверен багажът на жената.

БТА припомня, че мъжът беше задържан, след като позвънил на служебен телефон на Летище „Васил Левски“ в София и предал невярно повикване за тревога – съобщил, че жена, пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си.

 

