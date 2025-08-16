Подробно търсене

Спартак Варна отбеляза празника на града и надъха феновете за дербито с Черно море

Боян Денчев
снимка: БТА
Варна,  
16.08.2025 16:47
Ръководството на Спартак Варна отбеляза празника на града и надъха допълнително феновете за предстоящото дерби с Черно море. Двубоят е днес от 19:00 часа.

"Уважаеми Соколи,

Днес, ден след големия християнски празник Успение Богородично и празника на нашия скъп град Варна, нашият клуб се изправя срещу градския съперник. Това е момент, в който отново трябва да докажем, че Спартак Варна е повече от футбол – той е символ на чест, традиция и вярност.

През десетилетията нашата емблема е защитавана от легенди на терена и от верни привърженици на трибуните. Днес наш дълг е да продължим тази традиция – със сърце, с характер и с непоколебима вяра. Дни като този често раждат своите герои. 

Призоваваме всички спартаклии да застанат рамо до рамо и да подкрепят отбора. Вашият глас, Вашата енергия и Вашата преданост са най-голямата сила на Спартак Варна.

Вчера. Днес. Утре. Спартак Варна – завинаги!", написаха от ръководството на Спартак Варна.

