Подробно търсене

Най-успешната българска футболистка Евдокия Попадинова премина в турския гранд Бешикташ

Атанас Василев
Най-успешната българска футболистка Евдокия Попадинова премина в турския гранд Бешикташ
Най-успешната българска футболистка Евдокия Попадинова премина в турския гранд Бешикташ
снимка: Besiktas JK Kadin Futbol в социалната мрежа Х
Истанбул,  
16.08.2025 17:09
 (БТА)

Най-успешната българска футболистка в последните години Евдокия Попадинова ще продължи кариерата си в турския Бешикташ, след като днес беше представена като ново попълнение.

Попадинова, която миналата година за седми път беше определена за номер 1 при дамите у нас, до момента се състезаваше в Бризбейн Роар в първенството на Австралия. За този клуб тя записа 19 мача и вкара 2 гола, като договорът й изтече през месец май и тя стана свободен агент.

Сега се впуска в ново предизвикателство, подписвайки договор с бронзовия медалист от миналогодишното турско първенство. Там тя попада в доста интернационална компания, като в състава има състезателки от Португалия, Канада, Босна и Херцеговина, Колумбия, Кения, Нигерия и Косово.

От въвеждането на професионалния футбол при жените в Турция тимът на Бешикташ е печелил титлата два пъти, а също така два пъти е оставал и на 2-ото място.

Освен в Австралия, 28-годишната Попадинова е играла в Италия за Лацио, Наполи, Сасуоло, а също така в Англия, Дания и САЩ. За националния отбор на България има 8 гола.

 

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:44 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация