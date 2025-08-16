Най-успешната българска футболистка Евдокия Попадинова премина в турския гранд Бешикташ

Най-успешната българска футболистка в последните години Евдокия Попадинова ще продължи кариерата си в турския Бешикташ, след като днес беше представена като ново попълнение.

Попадинова, която миналата година за седми път беше определена за номер 1 при дамите у нас, до момента се състезаваше в Бризбейн Роар в първенството на Австралия. За този клуб тя записа 19 мача и вкара 2 гола, като договорът й изтече през месец май и тя стана свободен агент.

Сега се впуска в ново предизвикателство, подписвайки договор с бронзовия медалист от миналогодишното турско първенство. Там тя попада в доста интернационална компания, като в състава има състезателки от Португалия, Канада, Босна и Херцеговина, Колумбия, Кения, Нигерия и Косово.

От въвеждането на професионалния футбол при жените в Турция тимът на Бешикташ е печелил титлата два пъти, а също така два пъти е оставал и на 2-ото място.

Освен в Австралия, 28-годишната Попадинова е играла в Италия за Лацио, Наполи, Сасуоло, а също така в Англия, Дания и САЩ. За националния отбор на България има 8 гола.