Два опита за телефонни измами са регистрирани днес в Пазарджик

Продължават опитите за телефонни измами в Пазарджик. Днес са регистрирани два опита, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

През днешния ден в Пазарджик са регистрирани два случая, като "целевата група" са възрастни хора, които разполагат със стационарни телефони. Измамниците се представят за служители на полицията, на електроразпределително дружество или други институции и директно отправят заплахи за живота и здравето на пенсионерите, ако не им предадат спестяванията си.

От полицията напомнят на гражданите да поддържат чест контакт със своите възрастни близки и роднини, като им обръщат внимание за опитите за измами, а също така да подават сигнал при подобен случай на телефон 112.

През месец октомври 2024 година в Панагюрище за един ден бяха засечени десет опита за измами по телефона.