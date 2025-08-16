Подробно търсене

Два опита за телефонни измами са регистрирани днес в Пазарджик

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Снимка: БТА/Архив
Пазарджик,  
16.08.2025 16:44
 (БТА)

Продължават опитите за телефонни измами в Пазарджик. Днес са регистрирани два опита, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. 

През днешния ден в Пазарджик са регистрирани два случая, като "целевата група" са възрастни хора, които разполагат със стационарни телефони. Измамниците се представят за служители на полицията, на електроразпределително дружество или други институции и директно отправят заплахи за живота и здравето на пенсионерите, ако не им предадат спестяванията си.

От полицията напомнят на гражданите да поддържат чест контакт със своите възрастни близки и роднини, като им обръщат внимание за опитите за измами, а също така да подават сигнал при подобен случай на телефон 112.

През месец октомври 2024 година в Панагюрище за един ден бяха засечени десет опита за измами по телефона.

 

/БИ/

Към 17:44 на 16.08.2025 Новините от днес

