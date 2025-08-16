Марк Маркес победи брат си Алекс в спринтовото състезание на MotoGP в Шпийлберг

Марк Маркес (Ducati Lenovo) спечели първото място в спринта от Гран при на Австрия в клас MotoGP на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, въпреки че стартира от втора редица. Той победи с 1.180 секунди брат си и единствен съперник за титлата Алекс Маркес (BK8 Gresini Racing).

Пистата "Шпийлберг" бе сред малкото в световен мащаб, на които Маркес не бе печелил състезание, но днес той записа доминантен успех от четвърто място на решетката. Испанецът спечели 12-и спринт от 13 кръга и остана непобеден на къса или дълга дистанция от 25 май насам.

След успеха днес Марк Маркес е със 123 точки преднина в класирането пред Алекс Маркес и със 180 пред съотборника си Франческо Баная (Ducati Lenovo). Последният отпадна в спринта заради механичен проблем с мотора.

Трети в "Шпийлберг" финишира Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM). Марко Бецеки (Aprilia Racing), който последен измъкна победа преди дългата серия на Маркес, стигна до четвъртото място в спринтовото състезание.