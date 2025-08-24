Подробно търсене

Кремена Младенова
Колумбиецът Давид Алонсо спечели Гран при на Унгария в Мото 2, испанецът Максимо Килес ликува в Мото 3
снимка: AP Photo/Joan Monfort
Будапеща,  
24.08.2025 14:40
 (БТА)

Колумбиецът Давид Алонсо (CFMOTO Inde Aspar Team) спечели състезанието за Голямата награда на Унгария в клас Mото 2, 14-и кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Победата бе първа в този клас за носителя на световната титла в Мото 3 за 2024 година.

Алонсо ликува с време 37:18.405 минути, оставяйки зад себе си Диого Морейра (Бразиля, Italtrans Racing Team), на 0.174 секунди. Трети се нареди испанецът Мануел Гонсалес (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), който финишира на 0.305 секунди зад Давид Алонсо.

Лидер в генералното класиране е именно Гонсалес с 204 точки. На втора позиция се намира шестият от днешното състезание Арон Канет (Испания, Fantic Racing Lino Sonego) със 179, а трети е Диого Морейра със 173 точки.

В по-ниския клас Мото 3 победата грабна испанецът Максимо Килес (CFMOTO Gaviota Aspar Team), който измина 20-те обиколки за 35:31.839 минути. 17-годишният Килес постигна втори успех за сезона и втори като цяло в кариерата си в Мото 3.

Втори в оспорваната надпревара завърши Валентин Пероне (Аржентина, Red Bull KTM Tech3), само на 0.018 секунди зад победителя. Това бе втори подиум за Пероне, който също е 17-годишен. Третата позиция зае Давид Муньос (Испания, LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), с изоставане от 0.858 секунди.

След 14 кръга начело в клас Мото 3 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта с 250 точки продължава да бъде Хосе Антонио Руеда (Испания, Red Bull KTM Ajo), който завърши пети днес. Втори се нарежда финиширалият на четвърта позиция в Унгария Анхел Пикерас (Испания, FRINSA - MT Helmets - MSI) със 181, а на трето място 164 точки събра днешният победител Максимо Килес.

Следващият, 15-и кръг от шампионата предстои в Испания за Гран при на Каталуния между 5 и 7 септември.

/КМ/

