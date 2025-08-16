Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Броят на загиналите при пожара в завод в руския град Рязан достигна 11 души

Атанаси Петров
Броят на загиналите при пожара в завод в руския град Рязан достигна 11 души
Броят на загиналите при пожара в завод в руския град Рязан достигна 11 души
Служители на руското Министерство на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия разчистват днес отломките в резултат на експлозията и пожара в завода в град Рязан. Снимка: Министерство на на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия на Русия чрез АП
Москва,  
16.08.2025 16:57
 (БТА)

Броят на загиналите при пожара, който избухна вчера след взрив в руски завод в град Рязан се увеличи на 11 души, а ранените са вече 130, съобщиха днес местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Пожарът избухна вчера в завод за производство на барут и експлозиви в Рязан, разположен на около 250 километра югоизточно от Москва. Спасителните екипи продължиха да претърсват развалините и през изтеклата нощ, като бяха открити още жертви, съобщи руското Министерство на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия.

Според руската агенция РИА Новости, пожарът е избухнал в цех за производство на барут в завода и е предизвикал експлозия. В болница остават 29 от ранените.

Регионалните власти заявиха, че през нощта трима души са били извадени живи изпод развалините и спасени. Образувано е предварително разследване за причините за пожара.

Местните руски власти обявиха понеделник, 18 август, за ден на траур в района на Рязан.

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:45 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация