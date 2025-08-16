Средногодишният процент на опожаряване на горските територии в Шуменско е около пет пъти по-нисък от средния за страната

Средногодишният процент на опожаряване на горските територии на област Шумен е 0,04% или 5,25 пъти по-нисък от средния за страната. По вид горските пожари в областта са върхови – 2,1%, и низови - 97,9%. Това съобщи за БТА началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Шумен главен инспектор Красимир Колев.

По думите му от 14 януари до 14 август 2025 година в областта са регистрирани 885 произшествия, а за същия период на миналата година– 880. От 1 юли до 14 август т.г. броят им е 304, а за същия период на 2024 година – 286, около една трета от общия брой произшествия.

В Шуменско е възможно възникването на различни по вид, характер и размери горски и полски пожари, които могат да предизвикат значителни материални щети и понякога и човешки загуби. Съгласно оценката на риска и картографиране на риска от горски пожари на територията на страната, област Шумен е оценена с нисък риск от горски пожари.

След анализиране на възникналите пожари на територията на областта, като основни фактори, оказващи съществено влияние за възникване на пожарите, данните показват: опожаряване на растителност (стърнища и ливади) – 41%; небрежност – 23%; неизвестни – 30%, умишлени – 5% и естествени – 1%. Практиката показва, че най-често пожарите се причиняват от два и повече фактори, които въздействат едновременно. В голям процент от случаите, небрежността, проявена от човешкия фактор, е в основата на възникване на пожарите, отбеляза Колев.

Според него сериозна опасност представляват и полските пожари. Най-често те се предизвикват при нерегламентираното палене на стърнища. Неосигуряване на наблюдение и неизораване на предпазни ивици създават предпоставка за прехвърляне на огъня в горския фонд и превръщането на пожара в горски. Раздробяването на земеделските имоти и безразборното палене на стърнища рязко повишава броя на полските пожари (средно 70-120 на година). Около 25% от тях преминават в горски. Честотата на проявлението им е ежегодно.

В област Шумен, по статистически данни, горските пожари възникват главно от запалени земеделски територии, граничещи с горския фонд като стърнища, пасища, пустеещи земи. Най-често срещаните причини за възникване на пожари в урбанизирани територии пък са човешка небрежност и подценяване на опасността от възникване на пожар, късо съединение в електрическата инсталация, забравяне на включени електрически уреди без надзор, взрив на газови бутилки за битови нужди и други причини, уточни Колев.

Най-важната задача при възникване на голям пожар е евакуация на хора от сградата и бързите действия за локализиране, овладяване и ликвидиране на пожара. От важно значение са и действията на служителите от обекта при използване на средства за първоначално гасене до пристигане на специализираните сили за пожарогасене. При пожар в жилищна сграда или сграда с места за настаняване, важен фактор е и по кое време на денонощието възниква пожарът, като при пожар в малките часове на денонощието рискът от човешки жертви е значителен. При пожари в производствени сгради и помещения или инсталации с използване на горими течности и/или горими газове съществува опасност от възникване на скоростно горене или взрив, вследствие на което да има човешки жертви.

При всички видове пожари основният опасен фактор е димът, посочи Красимир Колев и припомни, че най-голяма концентрация на жилищни и обществени сгради има в областния град.

В област Шумен има регистрирани десет доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях с обща численост 144 доброволеца. Всички членове на Доброволните формирования от общините Каолиново, Нови пазар, Каспичан и Върбица са завършили първоначален основен курс по модули едно и две, като са оборудвани със защитни екипировка и облекло. През отчетния период настъпиха промени в състава на доброволните формирования, като са вписани са нови доброволци.

Осъществени са 17 съвместни и две самостоятелни участия на доброволните формирования от област Шумен по защита на населението. През май тази година на територията на РСПБЗН – Шумен и РСПБЗН – Нови пазар се организира и проведе обучение на граждани (спонтанни доброволци), които имат желание да помагат в борбата с горски пожари, но не са доброволци по смисъла на Закона за защита при бедствия. Приложената инициатива е свързана с това граждани, които имат желание да помагат в борбата с горските и полските пожари, но не са доброволци да могат да бъдат обучени, каза още Колев.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) в Шумен осъществява денонощното дежурство с личен състав и техника в четири Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението” и в два участъка „Пожарна безопасност и защита на населението”, като разполага с 24 автомобила, от които 18 – за водопенно пожарогасене, допълни Колев.

В изпълнение на Закона за защита при бедствия от областния управител на Шумен Катя Иванова също са предприети множество дейности по превенция и предприемането на мерки от страна на отговорните институции за недопускане на пожари.