Рапърът Лил Узи Върт оглави класацията на "Билборд" за албуми, а Оливия Родриго - за сингли

Рапърът Лил Узи Върт оглави класацията на "Билборд" за албуми с "Pink Tape", съобщи изданието на сайта си.

Това е първият рап албум начело на класацията "Билборд 200" през тази година. Предишният беше "Heroes & Villains" на Метро Бумин през декември миналата година.

"Pink Tape" е третият албум на Лил Узи Върт, заел първо място в класацията "Билборд 200". От него са продадени 167 000 еквивалентни албумни единици в САЩ. Предишните албуми на Лил Узи Върт на първо място в "Билборд 200" са "Eternal Atake" през 2020 г. и "Luv Is Rage 2" през 2017 г.



Заемащият второ място "One Thing at a Time" на Морган Уолън е с продажби 110 000 албумни единици. Той беше първи 15 непоследователни седмици.

На третото място остава мексиканският рапър Песо Плума, който се класира в топ 10 за първи път в кариерата си миналата седмица с "Genesis".

"Midnights" на Тейлър Суифт запазва четвъртата си позиция. На пето място се изкачи "Dangerous: The Double Album" на Морган Уолън. Миналата седмица той беше седми. Шеста е Сиза с SOS.

Класацията за сингли на "Билборд" оглави "Vampire" на Оливия Родриго с излизането си. Това е третият хит на певицата, заел първо място в "Хот 100". Предишните бяха "Drivers License" и "Good 4 U" през 2021 г. "Vampire" е водещият сингъл от предстоящия втори албум на Родриго "Guts", който се очаква на 8 септември.

"Last Night" на Морган Уолън слезе на второ място в класацията "Хот 100", след като беше на първо 13 седмици. Трети е "Fast Car" на Люк Кумс.