София Господинова
Пожар гори в кв. "Христо Ботев" в столицата, съобщиха от пожарната
София (10 август 2025) Пожар гори край столичния квартал „Христо Ботев“, горят треви и храсти и отпадъци, като автомобилни гуми и др. Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПБ)
София,  
10.08.2025 18:12
 (БТА)

Пожар гори в кв. "Христо Ботев" в столицата, към момента не е загасен изцяло, съобщиха от пожарната за БТА.

Сигналът е подаден в 15:05 ч., на място са отишли седем противопожарни автомобила с 21 служители. Няма опасност за къщите наоколо, увериха от пожарната и информираха, че става въпрос за възпламенени битови отпадъци. Има задимяване в района.

 

/МК/

