Пожар гори в кв. "Христо Ботев" в столицата, съобщиха от пожарната

Пожар гори в кв. "Христо Ботев" в столицата, към момента не е загасен изцяло, съобщиха от пожарната за БТА.

Сигналът е подаден в 15:05 ч., на място са отишли седем противопожарни автомобила с 21 служители. Няма опасност за къщите наоколо, увериха от пожарната и информираха, че става въпрос за възпламенени битови отпадъци. Има задимяване в района.