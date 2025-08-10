Пожар гори в кв. "Христо Ботев" в столицата, съобщиха от пожарната

site.btaПожар гори в кв. "Христо Ботев" в столицата, съобщиха от пожарната
Пожар гори в кв. "Христо Ботев" в столицата, към момента не е загасен изцяло, съобщиха от пожарната за БТА.
Сигналът е подаден в 15:05 ч., на място са отишли седем противопожарни автомобила с 21 служители. Няма опасност за къщите наоколо, увериха от пожарната и информираха, че става въпрос за възпламенени битови отпадъци. Има задимяване в района.
/МК/
