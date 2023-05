Концертът на Джони Мичъл на фолк фестивала в Нюпорт се превръща в албум

Изненадващият концерт на Джони Мичъл на фолк фестивала в Нюпорт миналото лято се превърна в албум на живо, съобщи Асошиейтед прес.

Мичъл излезе изненадващо на сцената заедно с Бранди Карлайл и приятели в първото си пълновременно изпълнение от 2002 г. насам, като изпя „Big Yellow Taxi“, „Shine“, „Help Me“ и „Come In From the Cold“. Тя изпълни и солова инструментална версия на „Just Like This Train“.

На 28 юли „Райно рекърдс“ ще издаде албума „At Newport“ с 11 песни на живо, продуциран от Карлайл и Мичъл. Албумът ще бъде наличен в стрийминг платфорпми и като комплект от две CD или две дългосвирещи плочи.

Мичъл се завръща в публичното пространство, след като през 2015 г. оцеля след животозастрашаваща мозъчна аневризма. През юни тя ще оглави концерт в амфитеатъра „Гордж“ в Куинси, Вашингтон.

По време на тазгодишните награди „Грами“ Мичъл беше отличена като „Човек на годината“ и прие „Грами“ за най-добър исторически албум. Тя взе също така наградата „Гершуин“ на Библиотеката на Конгреса за популярна песен за 2023 г. и изпълни знойна версия на хита „Summertime“.