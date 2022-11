Рапърът и продуцент Накс води по номинации за наградите за черна музика MOBO

Рапърът и продуцент от Лондон Накс е водещият претендент за годишните награди за черна музика MOBO (Music of Black Origin), съобщи Би Би Си.

Двадесет и седем годишният Накс получи пет номинации - за албум на годината, най-добър изпълнител, най-добър хип-хоп изпълнител и две за видео на годината, едната от които за песента му "Alpha House/Hide and Seek", а другата - като гост изпълнител в сингъла "Payback" на рапъра Коджи Радикъл.

Накс тази година издаде дебютния си албум "Alpha Place", получил ласкави отзиви за умелото смесване на рап и джаз.

С по четири номинации за наградите MOBO следват рапърът Сентръл Сий и рапърката и носителката на награда "Мъркюри" за най-добър британски или ирландски албум Литъл Симз.

Сентръл Сий ще се съревновава за отличията в категориите за най-добър изпълнител, най-добър дрил изпълнител, песен на годината и видео на годината. Миналата година рапърът спечели приза за най-добър нов изпълнител.

Литъл Симз е номинирана за наградите за албум на годината за "Sometimes I Might Be Introvert", най-добра изпълнителка, най-добър хип-хоп изпълнител и видео на годината.

Десет звезди на музиката, сред които Бионсе, Дрейк, Кендрик Ламар и Джасмин Съливан, са с номинации в категорията за най-добър международен изпълнител.

Тазгодишното шоу ще включва две нови категории за най-добър изпълнител на алтернативна музика и най-добър изпълнител на електронна/денс музика - признание за изявяващите се в тези области чернокожи таланти.

Наградите MOBO ще бъдат раздадени на 30 ноември в лондонската арена "Уембли".