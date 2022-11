Пърформанси и експериментален танцов спектакъл предлага на публиката фестивалът „Движещо се тяло“ във Варна

Фестивалът „Движещо се тяло“, който се провежда във Варна, ще предложи на публиката няколко събития между 4-ти и 6 ноември. В първия ден ще бъде показан резултатът от лабораторията, водена в рамките на форума от Марина Макаренко и Диего Агульо. Събитието, наречено In Search For the Oracle’s Body ще бъде с участието на публиката. Украинката Макаренко живее и работи в Берлин по филми, видео инсталации, колективни пърформанси и уъркшопи, които разглеждат процеси и тела, отклоняващи се от нормалността. Агульо е специалист в съвременния танц и пърформанс, видеоарт, цигун. Събитието е в 19:30 ч. в Градската художествена галерия на Варна.

Пърформансът The Soft Act of Killing ще бъде показан на следващия ден отново в галерията. Той се изпълнява от измисления персонаж Агата Синиарска и е посветен на въпроса каква би била нашата реалност, ако можехме да видим всички неща, които принципно не можем, какви биха били нейният интензитет, образ и вкус.

Танцовият спектакъл In C ще бъде представен на 6 ноември в 19:30 на сцената на читалище „Отец Паисий”. В него участват дванадесет български танцьори, които работят под ръководството на Орландо Родригез от Венецуела и италианката Катерина Катарци от немската танцова компания „Саша Валц & Гости“. Спектакълът е постоянно развиващ се експеримент, който преосмисля диалога между танца, музиката и пространството. Композиран е от Тери Райли и е записан в Световния финансов център в Ню Йорк през 1998 г., след което многократно е интерпретиран. Представя 53 телесни фигури, като бройката им е почерпена от схема на музикална композиция от 60-те години на ХХ век, по която е изграден пърформансът. Танцьорът е свободен сам да избере колко пъти да повтори всяка фигура, както и колко време да остане в нея, като сам оформя пространството на движението си. Това прави In C структурирана импровизация, която на всяка сцена се играе различно и уникално, посочват организаторите.

Седмото издание на фестивала „Движещо се тяло“ във Варна има и паралелни събития. На 5 ноември от 17:00 ч. в Хале 3 във Варна ще може да се види пърформансът „Светът след“, резултат от резиденция на Василия Дребова и Нено Белчев, които изследват темата за „пост човека“, търсейки поетичен поглед към нея. Фокусът е насочен към дигиталното алтер-его на света, което общува с цифровите репродукции на другите в илюзорния онлайн свят на социалните мрежи, казват авторите.

Същия ден в 11:30 ч. в The Bookstore ще бъде представено берлинското независимо издателство Circadian и неговите книги, които имат за цел да провокират творческата натура към действие.

На 6 ноември предстои прожекция във Фестивален и конгресен център - Варна на нидерландския филм Scent of Time на Емилия Тапрест и Виктор Евинк. Разказът в него се развива отчасти в подсъзнанието на главната героиня, където различните ѝ преживявания и дилеми са изразени чрез танц. Филмът е представен за първи път през тази година като част от изложба в Болоня, придружена от хибриден танцов пърформанс на Полина Хордиевска.

В рамките на седмото издание на фестивала „Движещо се тяло“ се проведоха и три ателиета, чиито домакин бе школата за танци The Center във Варна.