Бед Бъни води по номинации за Американските музикални награди

Пуерториканският рапър, певец, автор на песни, продуцент, професионален кечист и актьор Бед Бъни получи най-много номинации за тазгодишните Американски музикални награди, за които ще се съревновават също изпълнители като рапъра Дрейк и суперзвездите Бионсе и Тейлър Суифт, предаде Ройтерс.

Бед Бъни е с осем номинации за отличията, следван от Дрейк, Адел и Тейлър Суифт с по шест. Четиримата са номинирани в категорията за изпълнител на годината заедно с британските певци Адел и Хари Стайлс и канадския певец Уикенд.

Наградите, които се определят чрез гласуване на феновете, ще бъдат връчени на церемония в Лос Анджелис на 20 ноември.

Сред останалите номинации на Бед Бъни са за предпочитан поп изпълнител, предпочитано видео и предпочитан концертиращ артист. Пуерториканецът тази година постави рекорд за най-касово турне на латиноизпълнител в историята. Албумът му "Un Verano Sin Ti" отбеляза 13 непоследователни седмици начело в класацията Билборд 200. Представянето в чартовете е един от показателите, въз основа на които се определят номинациите за Американските музикални награди.

Ако получи всичките осем отличия, за които е номиниран, Бед Бъни ще се изравни със суперзвездите от 80-те години на миналия век Майкъл Джексън и Уитни Хюстън за най-много Американски музикални награди, спечелени в една и съща година.

Тази година организаторите добавиха категория за предпочитан Кей-поп изпълнител, в която претенденти са Би Ти Ес, "Блекпинк", "Севънтийн", "Тумороу Екс Тугедър" и "Туайс".

Сред номинираните за първи път за отличията са рапърът Джак Харлоу, Uей-поп групата "Блекпинк" и скандинавската диджей група "Суидиш хаус мафия".

В категориите за кънтри музика призовете за предпочитан изпълнител и изпълнителка ще си оспорват Крис Стейпълтън, Люк Кумс, Морган Уолън, Коди Джонсън и Уокър Хейс, и Кари Ъндърууд, Марън Морис, Миранда Ламбърт, Лейни Уилсън и Тейлър Суифт.

В категорията за нов изпълнител на годината са номинирани Дав Камерън, Гейл, Лато, "Монескин" и Стив Лейси.



Актьорите, които изпълняват хитовото парче "We Don't Talk About Bruno" в анимацията "Енканто", ще се съревновават за награда за сътрудничество на годината с Елтън Джон и Дуа Липа за "Cold Heart", Фючър, Дрейк и Темс за "Wait for U", Лил Нас Екс и Джак Харлоу за "Industry Baby" и Кид Ларой и Джъстин Бийбър за "Stay".

Освен Бед Бъни в категорията за предпочитан концертиращ артист са номинирани "Колдплей", Ед Шийран, Елтън Джон и "Ролинг стоунс".

Ето и претендентите в останалите категории:

Предпочитано музикално видео:

Адел - "Easy On Me"

Бед Бъни в сътрудничество с Ченчо Корлеонe - "Me Porto Bonito"

Хари Стайлс - "As It Was"

Лил Нас Екс в сътрудничество с Джак Харлоу - "Industry Baby"

Тейлър Суифт - "All Too Well (Taylor's Version)"

Предпочитан поп изпълнител:

Бед Бъни

Дрейк

Ед Шийран

Хари Стайлс

Уикенд

Предпочитана поп изпълнителка:

Адел

Бионсе

Доджа Кет

Лизо

Тейлър Суифт

Предпочитан поп дует или група:

Би Ти Ес

"Колдплей"

"Имаджин дрегънс"

"Монескин"

"Уан рипъблик"

Предпочитана поп песен:

Адел - "Easy On Me"

Акторският състав на "Енканто" - "We Don't Talk About Bruno"

Хари Стайлс - "As It Was"

Лизо- "About Damn Time"

Кид Ларой и Джъстин Бийбър - "Stay"

Предпочитан хип-хоп изпълнител:

Дрейк

Фючър

Кендрик Ламар

Лил Бейби

Лил Дърк

Предпочитана хип-хоп изпълнителка:

Карди Би

ГлоРила

Лато

Меган дъ Стелиън

Ники Минаж

Предпочитан рок изпълнител:

"Имаджин дрегънс"

Машин Гън Кели

"Монескин"

"Ред хот чили пепърс"

"Луминиърс".