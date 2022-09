Нов симфоничен оркестър свири в памет на професор Тодор Тошев

Нов симфоничен оркестър представя концерт за контрабаси в памет на легендарния педагог професор Тодор Тошев. Събитието е на 3 октомври в камерната зала "България“, съобщават от оркестъра.

Ще звучи музика на Бах (Сюита №3 - ария), Телеман (Концерт за 4 цигулки), Бернхард Алт (Концерт за четири контрабаса), Колин Бръмби (Сюита за четири контрабаса) и Дарил Рънсуик (Сюита в нисък регистър за четири контрабаса).

Участват контрабасистите Деян Великов, Кристиян Косев, Алекс Атанасов, Алп Туна, Димитър Иванов, Илина Жабленска, Ася Ганчева и Калина Андреева.

Тодор Тошев е роден на 24 ноември 1919 г. След завършването на музикалната академия в София специализира в Пражката консерватория при проф. Олдржих Шройс. Завръща се в България и започва преподавателска дейност, изнася самостоятелни концерти, свири в оркестъра на Софийската опера и в симфоничния оркестър на БНР. Концертната му дейност се развива не само у нас, но и в чужбина, редом с това има майсторски класове в Англия, Германия, Швейцария, Гърция, Финландия.

Като признание за активната му дейност в пропагандирането и налагането на контрабаса като солистичен инструмент, Тодор Тошев става член на Международното общество на контрабасистите в Хюстън, САЩ, и е удостоен с титлата "Доктор хонорис кауза" на музикалната академия "Сибелиус" в Хелзинки и Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров“ в София. Той е един от малкото български музиканти, които фигурират в английската енциклопедия Who Is Who.

Проф. Тодор Тошев е автор на редица помагала за изучаването на свиренето на контрабас, съставил е сборници с пиеси от български композитори, старинни сонати, етюди, класически пиеси. Под егидата на Музикалната академия създава академичен бас фестивал, който тази година е посветен на неговата 100-годишнина. Умира на 22 февруари 1993 г. Многобройните му студенти и до днес продължават неговото дело.