За пръв път в рамките на „Банско джаз фестивал“ талантливи ученици от музикални училища от страната представяха свои проекти

Новата сцена на „Банско джаз фестивал“ – „Децата в джаза“ събра за първа година талантливи ученици от музикалните училища в страната. Всеки ден пред Дома на изкуствата в Банско те представяха свои проекти.

Участие взеха възпитаници на националните музикални училища в София, Плевен, Варна и Бургас, профилирани в областта на изкуствата училища от Добрич и Шумен, на общински и частни школи от различни краища на страната.

Идеята на тези концерти е те да имат своите ранни срещи с публиката в една много позитивна среда, в която техните изпълнения се очакват с интерес и любопитство от аудитория, която живо се вълнува от джаз музиката, каза за БТА програмният директор на радио Jazz FM Светослав Николов, който е в основата на откриването на младите таланти, които се изявиха на сцената „Децата в джаза“. Той посочи, че е важна стъпка в развитието на младите музиканти подкрепящата аудитория.

Наред с участията си на сцена, учениците имаха възможност да се обучават в Джаз академията и да се срещат с ярки звезди от голямата сцена, допълни Николов. Сред звездите, с които учениците можеха да свирят и пеят, бяха Джон Бийсли, Нилс Ландгрен, New York Voices, Йойока, Джери Бергонци, Джордж Гарзоун, Петър Славов, Катрин Ръсел и Султан Стивънсън. Децата имаха възможност да чуят, да срещат всеки ден хората, които определят развитието на джаза в световен план, каза още Светослав Николов.

Успоредно с майсторските класове, младежите обогатяваха познанията си с индивидуални занимания с Любомир Денев, проф. Стефка Оникян и Вили Алмазиду.

От Община Банско съобщиха, че най-младият участник на „Децата в джаза“ е на шест години, а наградата за най-добро представяне получи 13-годишният Павел Найденов от Средно училище „Св. Климент Охридски“ – Добрич.