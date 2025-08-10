Нюкасъл ще решава дали купува Николас Джаксън чак след края на сагата с Александър Исак

Нюкасъл Юнайтед ще изчака решение на казуса около бъдещето на Александър Исак преди да вземе решение дали ще направи оферта за Николас Джаксън от Челси, съобщи агенция РА, като се позова на добре запознат източник от клуба от Североизточна Англия.

В момента шведският нападател Исак не тренира под ръководството на мениджъра Еди Хау, след като оферта от Ливърпул за 110 милиона британски паунда беше отхвърлена и не се очаква той да участва в откриващия мач от Висшата лига в събота срещу Астън Вила. Вместо това, на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" чакат ново предложение, явно решени да продадат Исак и след това да търсят нова опция за атаката. В Нюкасъл се бяха огледали и в Бенямин Шешко, но словенецът избра Манчестър Юнайтед.

Но след като от Челси обявиха, че са готови да се разделят с Николас Джаксън, в Нюкасъл видяха вариант да се подсилят в атаката. А 24-годишният Джаксън вкара 10 гола през миналия сезон, но така и не беше смятан за първа опция, което логично го остави и извън групата за контролния мач с Байер (Леверкузен). Постепенно мястото му в йерархията пада, след като Челси се подсили с Лиъм Делап от Ипсуич и Жоао Педро от Брайтън.

Отделно от това, връзката на Джаксън с феновете се оказа сложна, откакто се присъедини от Виляреал през 2023 г., като общото признание за неговите качества се разбива в поредица от непостоянство и съмнителен темперамент.

Също така Челси може да се раздели и с Кристофър Нкунку, който е желан от бившия си отбор РБ Лайпциг. Сините от Лондон обмислят вариант да го пратят обратно за пари в Лайпциг, като доплатят и вземат Шави Симонс.