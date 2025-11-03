Президентът на Славия Венцеслав Стефанов: "Имаме много млади футболисти, които могат да стигнат до националните отбори"

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов продължава да разчита на младите футболисти, които имат основна роля в първия състав на "белите". Той е сигурен, че юношите на столичани ще продължат да се развиват и имат големи шансове да стигнат до националния отбор.

"Славия има много млади играчи, но все още не са готови да дърпат отбора напред и нагоре. Те са усмихнати и лъчезарни момчета и са здрав колектив. Пред тях има добро бъдеще. Готови са да влязат в ритъм и да стигнат до младежкия и мъжкия национален отбор. Разговарял съм с повечето от тях. Те обичат клуба, трудно може да ги манипулираш да отидат в друг отбор", коментира Стефанов на пресконференция.

Той не пропусна и темата с Ботев Пловдив. Финансовият благодетел на пловдивчани Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Стефанов. През октомври президентът на "белите" отправи обвинения, заявявайки в спортни медии, че "емисари на Ботев, близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на Славия да продадат мача".

"Щял да ме съди. Ще ви поканя всички на делото. Той разчита, че делото ще бъде в Пловдив, но няма такъв шанс", заяви Венцеслав Стефанов.

Той изказа подкрепата си към настоящия селекционер на българския национален отбор Александър Димитров и също коментира отборите, които имат шансове да спечелят титлата в Първа лига. Лидерът в класирането Левски има 35 точки, докато ЦСКА 1948 и шампионът Лудогорец изостават съответно на 6 и 11 точки, но са с по един изигран двубой по-малко.

"Внимавайте и с ЦСКА 48. Не ги отписвайте. Цветомир (Найденов) не разчита на помощи, но и не помага. Играе честно и това е хубаво. На хората им омръзна от Лудогорец", лаконичен беше Стефанов.