Маршрутът през Босна в момента е ключов за нелегалната миграция, заяви европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер

Миграционният маршрут през Босна и Херцеговина в момента е най-привлекателен за тези, които се опитват да влязат нелегално в Европейския съюз, което прави сигурността на границите приоритет, заяви европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер, цитиран от ХИНА.

Брунер, който посети Босна миналата седмица за откриването на нова мисия на „Фронтекс“, заяви пред босненския всекидневник „Независне новине“ от Баня Лука, че по-строгият граничен контрол на страната е станал от решаващо значение, след като трафикантите са променили маршрутите си, за да избегнат засилените полицейски операции в Сърбия.

„Фронтекс“ е разположила служители и в пет други страни в региона, включително Молдова, посочва ХИНА.

Брунер каза още, че сътрудничеството с местната полиция вече е дало резултати, разбивайки множество мрежи за контрабанда и подобрявайки безопасността на границите. Повече от 100 служители на „Фронтекс“ ще наблюдават седем гранични пункта в Босна заедно с граничната полиция на страната.

Брунер подчерта необходимостта „да изпреварим новите предизвикателства, особено дигиталните рискове“, и каза, че ЕС и Западните Балкани засилват съвместните усилия за защита на гражданите и за подкрепа по пътя на региона към членство в ЕС.

Той заяви, че новата система за влизане и излизане на ЕС функционира ефективно и ще подобри сигурността на Шенген, като същевременно са въведени мерки за справяне с евентуални забавяния.

„Въведени са гъвкави механизми, които да позволят на държавите членки да реагират адекватно на евентуални трудности“, добави той, цитиран от ХИНА.