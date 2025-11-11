Ива Свещарова и Вили Прагер разглеждат темата за властта през физическото присъствие и телесната памет в спектакъла „Тела на властта“

Ако свързвате властта преди всичко с парите, влиянието, корупцията, злоупотребите, незаконността, чуйте това: „Властта идва бавно. Първо влиза през порите, в стойката, в гръдния кош, в ъгъла на устата, докато не превземе цялото тяло“, казват хореографите Ива Свещарова и Вили Прагер по повод спектакъла „Тела на властта“. Премиерата ще се състои на 13 ноември в Регионалния център за съвременни изкуства (РЦСИ) „Топлоцентрала“, съобщават домакините.

Спектакълът разглежда темата за властта през физическото присъствие и телесната памет, като поставя акцент върху механизмите, чрез които властовите жестове се наслагват в поведението и навиците на тялото.

„Представлението повежда в мисъл за властта през тялото – тяло, в чиято памет тя пулсира, но не като идея, а като мускул, навик, дъх. От инструмент на насилието двамата хореографи превръщат тялото в територия на уязвимост, а властта трансформират в нови, привидно безобидни форми. Тя става театър - грандиозен, безмилостен, абсурден. В „Тела на властта“ телата са реквизит, хорът е народът, а сцената - живота“, казват от екипа.

По думите им представлението не е смешно, въпреки забавните моменти в него. Остава неясно с какво се забавлява то – с тялото или с властта, с политиката или с обществото. Ясно е само, че всичко започва с един разстрел, казват те.

Освен като хореографи Ива Свещарова и Вили Прагер излизат на сцената и като изпълнители, заедно с Виолета Витанова, Василия Дребова и Даниел Денев. Музиката е на Цветан Момчилов, осветлението на Стефан Димитров, художник и консултант на сценографията е Мария-Емилия Иванова, а костюмите на Пола Попова. Тандемът Свещарова & Прагер е добре известен на почитателите на съвременния танц и пърформанс, защото двамата са не само носители на няколко награди „Икар“, но са и сред основателите (заедно със Стефан А. Щерев) на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“. С тяхната „Брейн стор проджект“ издават единственото в момента у нас Списание за танц.

/ВСР