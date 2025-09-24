"Поликарт" ООД стана пълноправен член на Българската стопанска камара, съобщиха от организацията

Дружеството "Поликарт" ООД бе прието за пълноправен член на Българската стопанска камара (БСК) на състоялото се днес заседание на Управителния съвет (УС) на БСК, съобщиха от Камарата на интернет страницата си.

Дружеството е регистрирано с предмет на дейност "Полиграфска дейност, печат и реклама", производител е на хартиени, картонени и твърди опаковки, синтетични гъвкави опаковки и етикети на листи и ролки, рекламни материали, формуляри и канцеларски материали, офис и ученически консумативи, и външна реклама. Печатницата разполага със сертификати за качество ISO9001, околна среда и чиста енергия ISO50001, рециклиране ISO14001. Сред клиентите на печатницата са "УниКредит", "Нестле", "Хювефарма" и др.

С решение на УС Център "Международно икономическо сътрудничество" при БСК се преименува на Център за иновации, международна търговия, технологична трансформация и анализи (ЦИНТРА) (Center for innovation, international trade, technological transformation and analyses – CINTRA). Центърът ще запази дейностите си по международно бизнес сътрудничество, но с нов технологичен фокус, а аналитичният фокус на направлението ще се измести към икономика, основана на иновации и технологии.

Сред основните задачи на Центъра е развитието на проектни дейности с висока добавена стойност – участието на БСК в мрежите Enterprise Europe Network и Европейски цифрови иновационни хъбове засилва още повече този фокус, отбелязват от Камарата. Освен това, като Национално контактно лице за Европейския иновационен съвет (EIC), екипът на Центъра активно подпомага компании в процеса на кандидатстване към EIC, което значително надгражда традиционната му досега роля на отдел за международна търговия. "Новото наименование на Центъра подчертава отговорността на екипа му в рамките на културата на институционална и корпоративна сигурност, която е ключов компонент в съвременното глобално икономическо управление. Промяната на наименованието не е само редакция на текущата реалност, а стратегически ход, който цели още по-устойчиво позициониране на БСК като водеща експертна работодателска структура в областта на подкрепата на иновациите, технологичното развитие и глобалните икономически процеси", посочват от Камарата.

Извършени бяха промени в управлението на "БСК-Комерсконсулт" ЕООД, което е учредено през 1998 г. и основната му дейност е свързана с издаване на сертификати за произход, заверка на външнотърговски документи и консултантски услуги.

Членовете на УС бяха запознати и с основните акценти в оперативната дейност на БСК в периода от 9 април до 24 септември 2025 г.

УС на БСК утвърди и Плана за заседанията си през второто полугодие на 2025 г., съгласно който следващото заседание ще е на 19 ноември, а последното за годината ще е на 17 декември.