Летище Брюксел възнамерява да отмени половината от планираните за утре полети

Летище Брюксел поиска от авиокомпаниите да отменят половината от планираните за утре полети заради продължаващите проблеми със системата за регистрация, причинени от кибератака в петък. Това съобщи днес летищният оператор, цитиран от Ройтерс.

Говорител на летището уточни, че "Колинс Ероспейс" (Collins Aerospace), доставчикът на системата, все още не е предоставил сигурна и актуализирана версия на софтуера, необходима за пълното възстановяване на функционалността.

Пътници на няколко европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и днес, след като кибератака засегна доставчик на софтуерни услуги, използвани при регистрацията за полетите, предаде по-рано ДПА.

Вчера летищата в Берлин, Брюксел, Дъблин и Лондон съобщиха за технически проблеми, засягащи обслужването на пътници. Според Европейския орган за управление на въздушното движение Евроконтрол причината е в информационна атака срещу американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace). Дружеството, което оперира в сферата на аерокосмическите технологии, потвърди, че е било засегнато от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища.

Няма промяна в полетите на летище "Васил Левски" във връзка с кибератаката на няколко летища в Европа, съобщиха вчера за БТА от столичното летище.